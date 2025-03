Stand: 31.03.2025 18:02 Uhr Schwerin: Mutmaßliche Einbrecherbande gefasst

In Schwerin hat die Polizei eine mutmaßliche Einbrecherbande gefasst. Das hat eine Sprecherin am Montag bekannt gegeben. Zwei 18-jährigen Männern und zwei 15-jährigen Mädchen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Sonnabend zunächst in ein Einfamilienhaus in der Schweriner Schelfstadt eingebrochen zu sein. Die Familie hat zum Tatzeitpunkt in der oberen Etage geschlafen. Sie wurde durch den Lärm wach. Die Einbrecher flüchteten daraufhin mit ihrem Diebesgut - einem Portemonnaie, mehreren Schlüsseln und einer Flasche Sekt. Laut Polizei versuchten sie anschließend in die Keller von vier Mehrfamilienhäusern einzubrechen - ohne Erfolg. Die Ermittlungen dauern nun an. Geprüft wird auch, ob die vier für weitere Straftaten verantwortlich sind.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin