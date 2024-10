Stand: 17.10.2024 08:10 Uhr Schwerin: Motorradfahrer schwer verletzt nach Sturz bei bei Probefahrt

In Schweriner Stadtteil Göhrener Tannen ist am Mittwoch ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war der 57-Jährige gerade bei einer Probefahrt mit einem neuen Motorrad, als er wegen der tief stehenden Sonne einen Bordstein übersah. Es kam zum Sturz. Rettungskräfte brachten den aus Niedersachsen stammenden Mann in ein Krankenhaus. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden liegt bei etwa 10.000 Euro. Das Kriminalkommissariat Schwerin ermittelt den genauen Unfallhergang.

