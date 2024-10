Stand: 28.10.2024 16:32 Uhr Schwerin: Mehrere Schaufenster beschädigt

In der Schweriner Altstadt sind in der Nacht zu Sonnabend mehrere Schaufenster beschädigt oder sogar eingeschlagen worden. Dabei hat sich der unbekannte Täter laut Polizei anscheinend selbst verletzt. So gab es in der Buschstraße, der Schmiedestraße und der Helenenstraße Blutspuren, sie führte bis zum Marienplatz. Da dieser Platz rund um die Uhr videoüberwacht wird, soll jetzt das Material ausgewertet werden. Außerdem bittet die Polizei um Zeugenhinweise.

