Stand: 16.04.2025 17:42 Uhr Schwerin: Mehr Geld für Helios-Mitarbeiter nach Tarifeinigung

Die etwa 3000 Beschäftigten der Helios-Kliniken Schwerin bekommen mehr Geld. Das Unternehmen und die Gewerkschaft Verdi haben sich in der Nacht auf Mittwoch geeinigt. Das teilten beide Seiten in Berlin nach der vierten Verhandlungsrunde mit. Die Mitarbeiter bekommen demnach rückwirkend zum ersten März drei Prozent mehr Geld, mindestens jedoch 110 Euro. Weitere drei Prozent mehr gibt es ab Mai 2026. Die Vergütung für Auszubildende steigt ebenfalls rückwirkend zum ersten März und zum 1. Mai im kommenden Jahr - um jeweils 75 Euro. Zudem sollen die Zuschläge für Schichtarbeit und Wechselschichten in zwei Schritten erhöht werden. Verbesserungen hat die Gewerkschaft auch bei Jahressonderzahlungen, für langjährig Beschäftigte und für Auszubildende, die übernommen werden, erreicht. Die Laufzeit des Tarifvertrags geht bis Ende März 2027.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 16.04.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin