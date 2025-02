Stand: 11.02.2025 18:17 Uhr Schwerin: Mann beschädigt vier Autos beim Ausparken

Ein 79-Jähriger Mann hat am Montagnachmittag beim Ausparken auf dem Parkplatz eines Schweriner Krankenhauses vier parkende Fahrzeuge beschädigt. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach ersten Erkenntnisse verlor der Mann beim Ausparken die Kontrolle über sein Auto und stieß gegen einen VW Golf. Durch die Wucht des Aufpralls kollidierte dieser dann mit zwei weiteren geparkten Fahrzeugen. Beim Zurücksetzen beschädigte der 79-Jährige dann noch einen Mercedes. Drei der Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrtüchtig. Bei der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht der Beamten, dass der Mann nicht in der Lage war ein Auto zu fahren.

45.000 Euro Schaden verursacht

Die Polizei stellte den Führerschein des Fahrers sicher und ordnete eine Blutuntersuchung an. Mit der Blutprobe soll eine mögliche Beeinflussung durch Medikamente überprüft werden. Ein Ergebnis liegt nach Angaben der Polizei bislang nicht vor. Es entstand ein Schaden von 45.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs.

