Stand: 21.02.2025 13:39 Uhr Schwerin: Lebendige Hühner im Sperrmüll entdeckt

In Schwerin wurden am Donnerstagabend in der Von-Schulenburg-Straße acht lebende Hühner in einem Sperrmüllhaufen entdeckt und gerettet. Die Polizei wurde durch einen Passanten alarmiert. Vor Ort fanden die Beamten die Tiere ohne Wasser und Futter in einem Käfig. Aufgrund der Gefährdung der Tiere wurde das zuständige Veterinäramt eingeschaltet. Die Feuerwehr brachte die Hühner in ein nahes Tierheim, wo sie nun versorgt und betreut werden. Die Polizei ermittelt wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

