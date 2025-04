Stand: 20.04.2025 08:29 Uhr Schwerin: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

In Schwerin hat es in der Nacht zu Sonntag im Keller eines Mehrfamilienhauses gebrannt. Bei dem Feuer ist ein Schaden von etwa 10.000 Euro entstanden, so die Polizei. Nach deren Angaben war das Feuer im Stadtteil Mueßer-Holz kurz vor 1 Uhr ausgebrochen. Im Kellerbereich des Hauses hatte demnach Plastikmüll angefangen zu brennen. Die Brandursache ist noch unklar. Die Bewohner konnten in ihren Wohnungen bleiben, während das stark verqualmte Treppenhaus mit einem Gebläse belüftet wurde. Verletzt wurde in der Komarowstraße niemand.

