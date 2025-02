Stand: 26.02.2025 11:13 Uhr Schwerin: Franz-Mehring-Straße bis Ende 2026 gesperrt

Vom 3. März an wird in der Schweriner Franz-Mehring-Straße gebaut: Die Arbeiten erfolgen in drei Abschnitten und erfordern eine vollständige Sperrung. Geplant sind die Erneuerung der Versorgungsleitungen, der Gleisanlagen und der Fahrbahn. Für den Schweriner Nahverkehr bedeutet dies Umleitungen und einen neuen Fahrplan: Die Straßenbahnlinie 2 fährt während der Bauzeit ab Marienplatz über die Wittenburger Straße und Friedensstraße nach Lankow. Auch Autofahrer müssen sich auf Änderungen einstellen: In der Friedens- und Wittenburger Straße wird der Gegenverkehr mit Straßenbahnen durch neue Signalanlagen geregelt. Und auch die Parkmöglichkeiten werden angepasst: Anwohner mit privaten Stellplätzen in der Franz-Mehring-Straße können für die Bauzeit vergünstigte Bewohnerparkausweise für 60 statt regulär 120 Euro beantragen.

Bauarbeiten bis November 2026

Die Bauarbeiten sollen bis November 2026 dauern. Die Kosten des Projekts belaufen sich auf über 4,5 Millionen Euro. Weitere Informationen zu Fahrplänen und Umleitungen sind auf den Seiten der Stadt Schwerin und des Nahverkehrsunternehmens abrufbar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 26.02.2025 | 09:30 Uhr

