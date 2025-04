Stand: 09.04.2025 17:53 Uhr Schwerin: Flüchtiger E-Scooter Fahrer springt in den Lankower See

Die Kontrolle eines E-Scooter-Fahrers in Schwerin endete in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit einem Sprung in das eiskalte Wasser des Lankower Sees. Eine Polizeistreife wollte den Rollerfahrer kontrollieren, weil er einen Anhänger an seinen E-Scooter angebracht hatte. Daraufhin ergriff der Mann die Flucht. Als er in einer Sackgasse ankam, sprang er in den Lankower See, den er zum Teil durchschwamm. Er stieg am anderen Ufer aus dem Wasser, wo ihn eine zweite Streifenwagenbesatzung bereits erwartete. Der Fahrer war nicht alkoholisiert. Auf ihn kommt eine Verfahren wegen Missachtung von polizeilichen Zeichen und Weisungen zu.

