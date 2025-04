Stand: 09.04.2025 17:05 Uhr Schwerin: Festnahme nach sexuellem Übergriff

Nach einem sexuellen Übergriff am Dienstagabend in Schwerin konnte die Polizei den Tatverdächtigen festnehmen. Nach den bisherigen Ermittlungen hatte der 34-jährige Mann eine 14-Jährige am Bahnhof angesprochen. Danach sollen sich beide gemeinsam in der Innenstadt aufgehalten haben. Gegen 23 Uhr soll der Tatverdächtige die Jugendliche sexuell bedrängt haben. Sie habe sich losreißen können und bat Passanten um Hilfe. Diese verständigten die Polizei, die den Mann in unmittelbarer Nähe stellen und vorläufig festnehmen konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt wegen des Verdachts der Vergewaltigung.

