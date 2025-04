Stand: 09.04.2025 16:41 Uhr Schwerin: Elternrat fordert klare Regeln für Schulmaterialien

Wie viel sollen Eltern für Arbeitshefte und Unterrichtsmaterialien ihrer Kinder zahlen? Diese Frage stellt in Schwerin gerade der Stadtelternrat. Das Gremium fordert, dass die Beteiligung der Eltern klarer geregelt wird. Die Forderung war am Dienstag Thema im Hauptausschuss.

Eltern müssen maximal rund 31 Euro für Arbeitshefte und Ähnliches bezahlen. Aus Sicht des Elternrats wird das in Schwerin aber oft nicht eingehalten, weil es dazu keine klaren Regeln gibt. Eine einheitliche Kosten- und Gebührensatzung fehlt. In anderen Städten gibt es solche Satzungen. Im Schweriner Hauptausschuss wurde der Antrag auf eine Satzung aber abgelehnt. Begründung: die aktuelle Regelung sei pragmatisch, erzeuge keinen zu großen Verwaltungsaufwand und keine hohen Kosten. Eltern, die der Meinung sind, sie sollen zu viel zahlen, könnten sich an die Verwaltung wenden, sagte ein Mitglied des Bildungsausschusses. Außerdem würden viele Arbeitshefte künftig ohnehin nur noch digital vorliegen. Der Antrag wird auch in der Stadtvertretung noch einmal diskutiert. Die Entscheidung ist offen.

