Zwei gemeinnützige Schweriner Unternehmen werden Eins

"Vielfalter" lautet der Name des neuen Unternehmens in Schwerin. Schon seit 2020 arbeiten die Dreescher Werkstätten und die Anker Sozialarbeit eng zusammen. Das Angebot der Dreescher Werkstätten richtet sich an Menschen mit geistiger Behinderung, das der Anker Sozialarbeit an Menschen mit psychischer Beeinträchtigung. Der Vielfalter bietet ihnen Arbeitsplätze, Wohräume und Beratung an. Durch den Zusammenschluss könne das Angebot weiter ausgebaut und noch mehr Menschen erreicht werden. Das vereinfache Arbeitsprozesse und bündele die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sagte Geschäftsführer Stephan Hüppler. Die offizielle Eintragung des neuen Unternehmens wird in den kommenden Tagen vorgenommen.