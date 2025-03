Stand: 18.03.2025 15:24 Uhr Schwerin: BUND neuer Betreiber der Naturschutzstation Zippendorf

Die Naturschutzstation in Zippendorf wird in den kommenden fünf Jahren von der Naturschutzorganisation BUND betrieben. Das hat die Stadt Schwerin am Dienstag bekannt gegeben. Insgesamt habe es zwei Interessenten gegeben. Das Betreiberkonzept des BUND habe überzeugt. Die Stadt gibt einen jählichen Zuschuss von 60.000 Euro für die Naturschutzstation. Weitere Finanzmittel müssen vom Betreiber eingeworben werden. Zuvor hatte der NABU seinen Vertrag nach zehn Jahren auslaufen lassen. Die Naturschutzstation ist ein Anlaufpunkt für die Umweltbildung von Kindern und Treffpunkt für ehrenamtliche Naturschützer.

