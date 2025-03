Stand: 06.03.2025 16:40 Uhr Schwerin: 50.000 Euro Schaden nach Brand in Mehrfamilienhaus

Am Donnerstagmittag hat es in einem Mehrfamilienhaus in der Schweriner Innenstadt gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand nach Angaben der Polizei schnell löschen. Die 49-jährige Anwohnerin hatte ihre Wohnung selbstständig verlassen und blieb unverletzt. Für die Löscharbeiten musste die Wismarsche Straße kurzzeitig gesperrt werden. Der Schaden wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei zur Brandursache.

