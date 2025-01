Stand: 13.01.2025 06:41 Uhr Schwerin: 17-Jähriger fährt gegen Autotür

Ein 17-jähriger Kradfahrer wurde am Sonntag nachmittag in Schwerin bei einem Unfall schwer verletzt. Ein 67-jähriger Autofahrer hatte auf der Umgehungsstraße angehalten und die Warnblinkanlage eingeschaltet. Der 17-Jährige übersah das Hindernis trotzdem, sagte ein Polizeisprecher. Er krachte in die geöffnete Tür und verletzte sich durch den Aufprall schwer. Der Kradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 4.000 Euro. Für die Bergungsarbeiten war die Umgehungsstraße etwa eine Stunde gesperrt.

