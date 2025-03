Stand: 21.03.2025 15:12 Uhr Schwerin: 10-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Donnerstagnachmittag wurde ein 10-jähriges Kind im Schweriner Stadtteil Mueßer Holz von einem Auto angefahren. Dabei wurde der Junge nach Angaben der Polizei schwer verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 10-Jährige soll an einer roten Ampel auf die Straße gelaufen sein. Eine 31-jährige Fahrerin habe den Unfall trotz einer Notbremsung nicht verhindern können. Die Polizei ermittelt zu genauen Unfallursache.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 21.03.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Schwerin