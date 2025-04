Stand: 15.04.2025 07:46 Uhr Schwere Brandstiftung: 21-Jähriger in Schwerin verurteilt

Ein Mann aus dem Landkreis Ludwigslust-Parchim wurde unter anderem wegen schwerer Brandstiftung verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte in insgesamt sechs Fällen schuldig ist. Das Urteil: Drei Jahre und zwei Monate Haft. Er wurde nach Jugendstrafrecht verurteilt, weil er zur Tatzeit nicht älter als 21 war. Die schwere Brandstiftung habe der Mann in Weitendorf begangen, als er ein Bündel Schilfrohr direkt neben einem bewohnten Haus angezündet hatte. Das Feuer sprang auf das Dach über - das komplette Haus wurde durch das Feuer zerstört. Die Bewohner, eine vierköpfige Familie, konnten sich unverletzt retten.

