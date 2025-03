Stand: 05.03.2025 12:51 Uhr Schülerzeitungs-Wettbewerb: Crivitz und Neukloster gewinnen

In Greifswald wurden heute die besten Schülerzeitungen Mecklenburg-Vorpommerns ausgezeichnet. Insgesamt nahmen 39 Schülerzeitungen aus Mecklenburg-Vorpommern teil. In der Kategorie Förderschulen belegten Schulen aus Westmecklenburg die ersten drei Plätze. Der erste Platz im in dieser Kategorie ging an das Überregionale Förderzentrum "SEHEN" in Neukloster (Landkreis Nordwestmecklenburg). Die Redaktion der Zeitung "Blind Date" hat damit zum wiederholten Mal diesen Preis gewonnen. Den zweiten Platz belegte die Schüler-Redaktion der Zeitung "MaFioZo" vom Mecklenburgischem Förderzentrum in Schwerin. Der dritte Platz unter insgesamt fünf Bewerbern geht an die Albert-Schweizer-Schule in Schwerin.

Platz eins in der Kategorie Gymnasium

Unter 18 Bewerbern in der Kategorie Gymnasium hat das Gymnasium Am Sonnenberg in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) gewonnen. Dessen Redaktion der Schülerzeitung "eXmonte" hat den ersten Platz im Print-Bereich belegt. Der Wettbewerb wurde zum 20. Mal durchgeführt und wird von der Landesinformationsstelle Schülerzeitungen organisiert und jährlich mit 100.000 Euro gefördert.

