Schönberg: Zeugen nach Werkzeug-Diebstahl gesucht

Die Polizei in Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) sucht Zeugen wegen eines Diebstahls. In der Nacht zu Donnerstag sollen unbekannte Täter in der Technology-Straße diverse hochwertige Werkzeuge gestohlen haben. Der entstandene Schaden soll laut Polizeiangaben im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat haben, sich zu melden.

