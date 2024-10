Stand: 10.10.2024 09:54 Uhr Regen sorgt für Unfälle auf der A24 und A14 - Vollsperrungen

Nach einem Unfall auf der A24 zwischen Wittenburg und Zarrentin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) war die Autobahn in Richtung Hamburg am Donnerstagmorgen voll gesperrt. Laut Polizei waren gegen halb 7 zwei Autos auf der Autobahn zusammengestoßen, eines der Fahrzeuge krachte daraufhin in die Mittelleitplanke. Zwei weitere Fahrzeuge wurden durch Trümmerteile beschädigt. Verletzt wurde niemand. Wie genau es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. Die Polizei vermutet Aquaplaning als Ursache. Die A24 war für die Bergungsarbeiten knapp zweieinhalb Stunden gesperrt.

Weiterer Unfall auf der A14

Aufgrund der Witterungsverhältnisse kam es am Morgen auch auf der A14 bei Schwerin zu einem Unfall. Dort verlor ein Fahrer die Kontrolle über sein Auto und kam von der Fahrbahn ab. Die Autobahn war zwischen Jesendorf und Schwerin-Nord für eine knappe Stunde voll gesperrt.

