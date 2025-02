Stand: 10.02.2025 18:10 Uhr Razzia in Wismar: Illegale Botox-Behandlung im Schönheitssalon

In Wismar hat es am Montag eine Razzia in einem Schönheitssalon gegeben. Laut Polizei hatten die 30-jährige Inhaberin und ihre 28-jährige Angestellte in dem Salon Botox-Behandlungen durchgeführt. Also ein hochwirksames Nervengift gespritzt, um Falten zu glätten und Muskelpartien im Gesicht lahm zu legen. Das dürfen in Deutschland allerdings nur zugelassene Ärzte, weil bei unsachgemäßer Anwendung große gesundheitliche Risiken drohen. Polizei, Zoll, Gesundheitsdienst des Landkreises und das Finanzamt durchsuchten heute das Geschäft, in dem gerade mehrere Frauen auf ihre Botoxbehandlung warteten. Die Polizei war auf den Salon aufmerksam geworden, weil die Behandlung auf Facebook beworben wurde. Die 28-jährige Angestellte sitzt in Untersuchungshaft.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg