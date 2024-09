Stand: 12.09.2024 15:05 Uhr Prozessbeginn in Schwerin: 36-Jähriger wegen Drogenhandels angeklagt

Der erste Prozesstag gegen einen 36-Jährigen am Schweriner Landgericht hat mit einer sogenannten Verständigung begonnen. Dem in Brasilien geborenen Deutschen wird Drogenhandel in dutzenden Fällen vorgeworfen. Bei einem umfassenden Geständnis erwartet den Angeklagten eine Gefängnisstrafe zwischen vier Jahren und elf Monaten und fünfeinhalb Jahren. Die Staatsanwaltschaft hat in ihrer Anklageschrift ingesamt 68 Vorwürfe aufgelistet. Demnach soll der Mann über zwei Jahre in Schwerin mit Cannabis, Amphetamin und Kokain gehandelt haben. Um nicht entdeckt zu werden, nutzte der einschlägig Vorbestrafte sogenannte Bunkerwohnungen in Pampow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) und am Obotritenring und in der Von-Thünen-Straße in Schwerin. Mit seinen Partnern und Kunden nutzte er verschlüsselte Kommunikation. Die Staatsanwältin sagte, der Mann sei in der Schweriner Drogenszene gut vernetzt gewesen. Obwohl es Anfang des Jahres in seinem Umfeld mehrere Verhaftungen gegeben hatte, hat er sein Geschäft bis zu seiner Verhaftung April weiter betrieben. Insgesamt soll er mindestens 70.000 Euro Gewinn gemacht haben.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim Schwerin