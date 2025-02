Stand: 17.02.2025 17:06 Uhr Polizei stellt drei betrunkene Autofahrer ohne Führerschein

Die Polizei im Kreis Ludwigslust-Parchim hat am vergangenen Wochenende drei betrunkene Autofahrer erwischt. Am Freitagnachmittag setzte ein 67-Jähriger sein Auto bei Hagenow-Heide gegen einen Baum im Straßengraben. Er wurde leicht verletzt, der Schaden wird auf 30.000 Euro geschätzt. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab mehr als zwei Promille. In der Nacht zu Sonntag wiesen Beamte in Goldberg bei einem 37-jährigen Autofahrer den Konsum von Alkohol, Amphetaminen und Opiaten nach. Am Sonntagmorgen dann machten Zeugen die Polizei auf einen offenbar betrunkenen Autofahrer aufmerksam. Beamte suchten den 67-Jährigen zuhause auf und maßen 1,3 Promille Atemalkohol bei ihm. Alle drei Fahrer hatten schon zuvor ihre Führerscheine abgeben müssen, weil sie betrunken gefahren waren.

