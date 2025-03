Stand: 06.03.2025 16:03 Uhr Plau am See und Wittenburg: Unbekannte verursachen Flächenbrände

Bislang noch unbekannte Täter haben am Mittwochnachmittag zwei Brände in Plau am See und bei Wittenburg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verursacht. Laut Polizei brannte es zuerst auf dem Grundstück einer ehemaligen Ziegelei in Plau. Das Feuer war etwa 50 mal 50 Meter groß. Bislang liegen der Polizei keine Hinweise zu Tatverdächtigen oder Brandursache vor. Einen weiteren Flächenbrand gab es dann in Helm bei Wittenburg. Dort brannte eine Böschung. Zeugen gaben an, am Brandort mehrere Jugendliche gesehen zu haben. Beide Brände konnten schnell durch die Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet die Bevölkerung in beiden Fällen um Mithilfe.

