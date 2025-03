Stand: 14.03.2025 18:15 Uhr Plau am See: Programm der Burgfestspiele 2025 vorgestellt

Das Programm für die diesjährigen Burgfestspiele in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Freitag offiziell vorgestellt worden. Den Anfang macht am 25. Juli die Eigenproduktion "Hinkelstein". Dabei werden die Zuschauer auf eine skurrile Reise zwischen der Steinzeit, der Moderne und der Zukunft mitgenommen. Außerdem wird es in diesem Jahr wieder ein Familienmusical für Jung und Alt geben - "Das Dschungelbuch" wird mit sechs Vorstellungen aufgeführt. Ein Highlight wird laut Festspielintendant Manuel Ettelt die Lesung von Schauspielerin Andrea Sawatzki. Sie liest Anfang August aus ihrer Reihe "Familie Bundschuh" vor. Die Lesung wie auch viele andere Veranstaltungen finden im historischen Burghof statt, wo es erstmalig auch an drei Abenden eine Aftershowparty geben wird. Die Burgfestspiele in Plau am See finden in diesem Jahr zum vierten Mal statt und werden vom NDR unterstützt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 14.03.2025 | 18:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim