Stand: 19.12.2024 17:22 Uhr Plau am See: Polizist bei Unfall schwer verletzt

Bei einem Unfall auf der B103 wurde am Donnerstagnachmittag ein Polizist schwer verletzt. Zwischen der Ortschaft Karow und Plau am See hatte es zunächst einen kleineren Unfall gegeben bei dem eine Frau leicht verletzt wurde. Während die Polizei diesen Unfall absichern wollte, übersah eine 66-jährige Fahrerin den Polizisten. Der Mann wurde angefahren und schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. Der Polizist und die leichtverletzte Fahrerin wurden in das Krankenhaus Plau am See gebracht. Beim ersten Unfall ist ein Schaden von mindestens 20.000 Euro entstanden.

