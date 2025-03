Stand: 31.03.2025 12:11 Uhr Plau am See: Betrunkener bedroht und beleidigt Polizisten

Für einen 34-jährigen Mann endete am Wochenende ein Polizeieinsatz in Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einer Nacht in der Ausnüchterungszelle. Ein Zeuge informierte die Polizei, weil eine scheinbar hilflose Person auf der Straße liegen würde. Als die Polizisten versuchten, den stark alkoholisierten und kaum ansprechbaren Mann von der Straße zu bringen, wurde der aggressiv und drohte den Beamten, sie zu töten. Die Polizisten legten ihm Handfesseln an. Die Beamten wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 2,65 Promille.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim