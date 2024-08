Stand: 02.08.2024 17:19 Uhr Plau am See: 12-jähriges Mädchen seit einer Woche vermisst

In Plau am See (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sucht die Polizei nach einem 12-jährigen Mädchen, das vor gut einer Woche aus einem Wohnheim verschwunden ist. Die Beamten bitten nun um Hilfe aus der Bevölkerung. Das Mädchen wird seit Sonnabend, den 27. Juli 2024, vermisst. Trotz intensiver Ermittlungen und der Prüfung vieler Kontaktadressen gibt es bisher keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. In der Vergangenheit war das Mädchen schon mehrfach kurzzeitig verschwunden. Die 12-Jährige ist 1,60 Meter groß und schlank. Sie trägt langes dunkelblondes Haar und ist mit einem schwarzen Oberteil sowie einer schwarzen Jeanshose bekleidet. Weitere Informationen sowie ein Foto des Mädchens gibt es auf der Homepage der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 02.08.2024 | 17:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim