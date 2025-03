Stand: 25.03.2025 17:39 Uhr Passow: Bürgermeisterin Schrul ist zurückgetreten

In der Gemeinde Passow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) bei Lübz ist Bürgermeisterin Barbara Schrul (Wählergemeinschaft Wir für Passow) zurückgetreten. Sie gab im lokalen Amtsblatt bekannt, dass es offenbar Zweifel an ihrer Amtsführung in der Gemeinde gäbe. Auslöser für die Zweifel sei insbesondere ein geplantes Windparkprojekt gewesen. Es hat eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen sie als Bürgermeisterin gegeben. Dazu äußerte sich die Verwaltungschefin des Amtes Eldenburg Lübz Astrid Becker gegenüber der Kommunalausicht des Landkreises. Sie erklärte, die Beschwerde sei geprüft worden. Das Ergebnis: die Bürgermeisterin habe keine Fehler gemacht. Schrul war seit 2016 Bürgermeisterin in Passow. Ende Juni sollen Neuwahlen stattfinden. In der Zwischenzeit soll der stellvertretende Bürgermeister Sebastian Schemmert (parteilos) übernehmen.

