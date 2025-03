Stand: 14.03.2025 13:30 Uhr Parchim plant neue Brücke über den Roten Bach

Im Ortsteil Slate bei Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) soll eine neue Brücke über den Roten Bach am Sonnenberg gebaut werden. Laut Stadt hat eine Überprüfung des etwa 30 Jahre alten Holzbauwerkes ergeben, dass die Brücke nicht mehr stabil ist. Sie wurde bereits in den vergangenen Tagen vom Betriebshof der Stadt abgerissen. Jetzt sollen in Absprache mit der Parchimer Forstverwaltung die Vorbereitungen für einen Ersatzneubau beginnen. Die neue Brücke soll dann im kommenden Sommer errichtet werden, heißt es von der Stadt. Bis dahin können Wanderer eine provisorische Überführung nutzen.

