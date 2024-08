Stand: 13.08.2024 18:30 Uhr Parchim: Polizei ermittelt wegen Graffiti- Schmierereien

Am Wochenende wurden in Parchim das Amtsgebäude und ein Auto mit verschiedene Graffiti- Schriftzügen und Symbolen beschmiert. Die Polizei sucht nun Zeugen, die in der Walter-Hase-Straße und der Geschwister-Scholl-Straße etwas beobachtet haben.

