Stand: 05.03.2025 17:59 Uhr Parchim: Straße am Moltkeplatz wird gesperrt

In Parchim müssen sich Autofahrer ab kommenden Montag (11.März) auf eine weitere Sperrung und Änderungen bei der Nutzung von Straßen einstellen. Bis Ende Mai wird die Buchholzallee am Moltkeplatz für den Ausbau von Fernwärmeleitungen gesperrt. Damit ist auch der Verkehr der beiden Bundesstraßen an dieser Stelle betroffen. Die Umleitung führt über die Putlitzer Straße. Diese zweispurige Straße ist bislang eine Einbahnstraße. Bis zum Ende der Sperrung wird sie in beide Fahrtrichtungen befahrbar sein. Außerdem wird eine Bushaltestelle am Südring nicht angefahren.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 05.03.2025 | 17:30 Uhr

