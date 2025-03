Stand: 20.03.2025 08:56 Uhr Parchim: Juri-Gagarin-Ring bis April gesperrt

In Parchim (Landkreis Ludwigslust-Parchim) müssen sich Autofahrer ab Donnerstag auf eine Umleitung in der Weststadt einstellen. Der Grund dafür sind Bauarbeiten an der Einmündung des Juri-Gagarin-Rings zur Bundesstraße. Dafür muss die Straße vollgesperrt werden. Die Arbeiten dauern voraussichtlich bis zum 1. April. Die Umleitung führt über die Ludwigsluster Straße, den Westring sowie die Ziegendorfer Chaussee. Fußwege führen um die Baustelle herum.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 20.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim