Stand: 04.03.2025 17:12 Uhr Ostseestadion bekommt neuen Rollrasen aus Alt Zachun

Nachdem es zuletzt mehrfach Kritik am Spielfeld des FC Hansa Rostock gegeben hatte, wird seit Dienstag der Rollrasen ausgetauscht. Innerhalb von 48 Stunden wird dafür der alte Rasen vollständig entfernt und der neue verlegt. Die rund 10.000 Quadratmeter Grünfläche kommen wie in den vergangenen Jahren auch aus Alt Zachun (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Über die Kosten der Platzarbeiten machte der Verein keine Angaben. Seit Januar 2024 ist es bereits das dritte Mal, dass der FC Hansa Rostock seinen Rasen austauschen muss. Nach den zwei Konzerten von Roland Kaiser und Peter Maffay im vergangenen Sommer wurde das Grün zuletzt erneuert. Die nächsten Heimspiele im Ostseestadion sind am Sonnabend gegen Ingolstadt und in der kommenden Woche gegen Aue.

