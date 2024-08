Stand: 28.08.2024 16:53 Uhr Nordwestmecklenburg: Radlader im Visir von Kriminellen

In der Nähe von Grevesmühlen (Landkreis Nordwestmecklenburg) haben Diebe einen Radlader gestohlen und einen weiteren beschädigt. Laut Polizei brachen die Täter offenbar in der Nacht zu Dienstag den geparkten Radlader in Damshagen in der Waldstraße auf und beschädigten die Technik. Der Schaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Wenige Kilometer entfernt stahlen Diebe einen Radlader im Klützer Ortsteil Oberhof. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen Spuren gesichert und bittet um Hinweise.

