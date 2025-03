Stand: 21.03.2025 09:54 Uhr Nordwestmecklenburg: Kreistag beschließt Neubau der Gadebuscher Rettungswache

Für den Neubau der Rettungswache in Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) kann jetzt die Ausschreibung starten. Das hat am Abend der Kreistag Nordwestmecklenburg beschlossen. Die bestehende Rettungswache, die in den 60ern gebaut wurde, sei nicht mehr zeitgemäß. Außerdem sei der Bau wichtig für eine bessere Rettungsinfrastruktur. Ein geeignetes Grundstück wurde bereits gekauft. Investiert werden etwa 3,6 Millionen Euro.

