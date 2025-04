Stand: 12.04.2025 07:50 Uhr Neustadt-Glewe: Haus droht nach Wasserschaden einzustürzen

In Neustadt-Glewe ist ein Haus nach einem Wasserleitungsschaden einsturzgefährdet. Seit Freitagabend sind Feuerwehr und Technisches Hilfswerk im Ortsteil Hohewisch im Einsatz, um das leerstehende Gebäude zu stützen, so die Berufsfeuerwehr. Nach ersten Erkenntnissen war über einen längeren Zeitraum unbemerkt Wasser aus einer Leitung ausgelaufen und hatte den Untergrund aufgeweicht oder sogar unterspült. Das Haus stehe seit längerer Zeit leer. Im Laufe des Sonnabends sollen Stadtwerke und Kräfte des Bauhofes der Stadt nach dem Wasserleck suchen. Anwohner sind laut Polizei nicht in Gefahr. Die Schadenshöhe ist noch unklar.

