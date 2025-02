Stand: 04.02.2025 14:56 Uhr Neue Hoffnung für Jugendarbeit in Goldberg-Mildenitz

Die Zukunft der Jugendarbeit im Amt Goldberg-Mildenitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist zumindest in Teilen gesichert. Seit Anfang des Jahres stand die Jugendarbeit auf Grund finanzieller Probleme im Amt still. Am Montagabend hat sich der Amtsausschuss auf einer Sitzung für die Weiterführung der Jugendarbeit im Amt ausgesprochen. Bei der Ausschusssitzung hat man sich nach Angaben des Amts auf die Ausschreibung einer neuen Stelle im Umfang von 35 Stunden pro Woche für einen Jugendsozialarbeiter geeinigt. Die Stelle soll schnellstmöglich ausgeschrieben und spätestens zum 1. März besetzt werden. In den Jahren zuvor waren noch zwei Sozialarbeiter in den beiden Jugendclubs in Goldberg und Mestlin sowie im Goldberger Jugendgarten beschäftigt. Beide hatten dort jeweils 30 Stunden pro Woche gearbeitet. Damals wurden die Einrichtungen noch vollständig aus dem Europäischen Sozialfonds gezahlt. Dieses Finanzierungsmodell änderte sich allerdings zu Beginn des Jahres. Seitdem sollten die Ausgaben zu einem Drittel durch den Fonds, den Landkreis Ludwigslust-Parchim und das Amt gezahlt werden. Weil das Amt nach eigenen Angaben nicht rechtzeitig über die Änderungen der Finanzierung benachrichtigt wurde, konnte es die Summe von 35 000 Euro nicht aufbringen.

