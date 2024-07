Stand: 01.07.2024 07:51 Uhr Neue Baustellen rund um Schwerin: Einschränkungen für Autofahrer

In und um Schwerin gibt es mehrere neue Baustellen. In Stralendorf (Landkreis Ludwigslust-Parchim) wird die Straße erneuert und dafür muss die Ortsdurchfahrt gesperrt werden. Das teilt die Gemeinde mit. Die Baustelle besteht aus drei Abschnitten, als erstes wird der Teil vom Ortseingang aus Richtung Dümmer bis zur Apfelallee gebaut. Die Umleitung führt über Warsow. Und auch in Schwerin gibt es neue Baustellen, so eine Mitteilung der Stadt. Die Mozartstraße muss demnach ab sofort für Bauarbeiten voll gesperrt werden. Das gilt bis 19. Juli. Außerdem wird die Grevesmühlener Straße halbseitig gesperrt. Hier wird die Bushaltestelle Margaretenhof verlegt und saniert. Eine Baustellenampel regelt bis 22. Juli den Verkehr. Außerdem werden der Paulshöher Ring und Paulshöher Weg in dieser Woche für Fräs- und Asphaltierungsarbeiten voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert.

