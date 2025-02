Stand: 12.02.2025 13:23 Uhr Nahversorgungs-Zentrum: Klütz bekommt neue Geschäfte

Die Stadt Klütz (Landkreis Nordwestmecklenburg) plant am nordöstlichen Ortseingang ein neues Nahversorgungszentrum. Auf dem Areal zwischen der Boltenhagener Straße, An der Festwiese und der Landesstraße sollen ein Supermarkt, ein Drogeriemarkt und eine Bankfiliale gebaut werden. Ein anderer Supermarkt und auch Kaufhaus Stolz sollen erweitert werden. Die Bauarbeiten in Klütz können laut Stadtvertretung im kommenden Jahr beginnen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg