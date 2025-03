Stand: 06.03.2025 12:39 Uhr Nach Lkw-Brand: A24 Richtung Berlin weiter gesperrt

Auf der A24 zwischen Hagenow und Wöbbelin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist am Morgen ein Lkw-Anhänger in Brand geraten. Der Auflieger ist mit Papier beladen. Laut Polizei hat wahrscheinlich ein geplatzter Reifen den mit Papierrollen beladenen Auflieger entzündet. Der Fahrer habe seinen brennenden Sattelzug noch auf den Seitenstreifen lenken und das Zugfahrzeug abkoppeln können, sagte ein Polizeisprecher. Wegen der starken Rauchentwicklung war die Autobahn zwischenzeitig voll gesperrt. Die Vollsperrung wurde mittlerweile aufgehoben. Laut Feuerwehr bleibt die Autobahn in Richtung Berlin aber bis mindestens 14 Uhr gesperrt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Insgesamt waren mehr als 40 Einsatzkräfte vor Ort, unter anderem von den Feuerwehren aus Bandenitz, Rastow und Hagenow.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim