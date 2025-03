Stand: 04.03.2025 07:58 Uhr Nach Gartenhausbrand in Wismar: Polizei sucht Zeugen

Am vergangenen Wochenende hat im Wismarer Altstadtbereich ein Gartenhaus gebrannt. Laut Polizei war das Feuer am 1. März gegen 05.30 Uhr ausgebrochen. Die Berufsfeuerwehr Wismar und die Freiwillige Feuerwehr Wismar Altstadt konnte den Brand löschen und verhindern, dass das Feuer auf den angrenzenden Carport übergreift. Ersten Schätzungen der Polizei zufolge beläuft sich der Gesamtschaden auf etwa 8.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat vor Ort Spuren gesichert und ermittelt. Zeugen, die ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich der Kleingartenanlage, die an die Dahlmannstraße grenzt, gemacht haben oder sonstige Hinweise zum Brand geben können, werden gebeten, sich zu melden.

