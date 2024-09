Stand: 10.09.2024 17:36 Uhr Mit Bildern: Polizei sucht Diebesbande in Schwerin

Die Polizei in Schwerin sucht mit Bildern einer Überwachungskamera nach Ladendieben. Es handelt sich den Angaben zufolge um drei Männer und eine Frau, die in einem Elektronikgeschäft im Schweriner Stadtteil Krebsförden Waren im Wert von 2.000 Euro gestohlen haben sollen. Die Tat soll sich bereits im April ereignet haben. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu den abgebildeten Personen machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier in Schwerin unter der Telefonnummer (0385) 51 80 - 22 24 oder bei der Onlinewache MV zu melden.

