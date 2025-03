Stand: 26.03.2025 06:53 Uhr Medizintechnik-Unternehmen Ypsomed investiert weiter in Schwerin

Es ist eine der größten Investitionen in Mecklenburg-Vorpommern: das Schweizer Medizintechnik-Unternehmen Ypsomed baut seinen Standort in Schwerin weiter aus. Dafür wird mittelfristig laut Unternehmen etwa eine halbe Milliarde Euro investiert. Die Zahl der Arbeitsplätze soll von derzeit 320 innerhalb der nächsten fünf Jahre auf etwa 1.000 anwachsen. Am Nachmittag soll dafür im Industriegebiet Göhrener Tannen der Grundstein gelegt werden. Dort hatte Ypsomed im August 2019 sein Werk eröffnet. Das Familienunternehmen mit Sitz in Burgdorf bei Bern ist nach eigenen Angaben weltweit Marktführer bei Infusionssets für Diabetiker und Injektionsgeräten zur Verabreichung flüssiger Medikamente.

