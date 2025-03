Stand: 19.03.2025 14:36 Uhr Lützow: Schulverband beschließt mehrere Investitionen

Der Schulverband Lützow (Landkreis Nordwestmecklenburg) hat am Dienstagabend eine Reihe von Investitionen für die Regionale Schule beschlossen. Dabei geht es unter anderem um geplante Reparaturen an Fußböden und technischen Anlagen, aber auch um die Ausstattung in den Unterrichtsräumen. Die Kosten liegen insgesamt bei etwa 250.000 Euro. Die Finanzierung läuft über den Schulverband. Damit tragen alle Gemeinden, die Mitglied des Verbandes sind, einen Teil der Kosten. Die meisten Maßnahmen sollen, soweit möglich, in diesem Jahr und in Ferien umgesetzt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Nordwestmecklenburg