Lübtheen: Zuschauerin bei Motocross-Veranstaltung schwer verletzt

Bei einer Motocross-Veranstaltung in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) hat ein Motorradfahrer am Montagmittag die Kontrolle über seine Maschine verloren, ist in den Zuschauerbereich geraten und hat dort eine Frau schwer verletzt. Die 25-Jährige wurde von dem Motorrad erfasst und verlor kurzzeitig das Bewusstsein, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wurde den Angaben zufolge mit schweren, aber nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Veranstaltung wurde nach dem Unfall fortgesetzt.

