Stand: 07.03.2025 07:31 Uhr Ludwigslust-Parchim: Wahlausschuss bestätigt Landratskandidaten

Der Kreiswahlausschuss des Landkreises Ludwigslust-Parchim hat gestern Abend alle Kandidaten zur Wahl zugelassen. Damit stehen die vier Kandidierenden für die Wahl am 11. Mai fest. Amtsinhaber Stefan Sternberg tritt an für die SPD. Simone Borchardt ist die Kandidatin der CDU. Außerdem stellen sich Dietmar Friedhoff für die AfD und Philipp Lübbert für Bündnis 90/Die Grünen zur Wahl. Die Zahl der Wahlberechtigten im Landkreis liegt bei etwa 180.000. Laut Kreiswahlauschuss gibt es noch Bedarf an Wahlhelfern. Alle Interessierten können sich melden. Kommt es zur Stichwahl, wird diese am 25. Mai durchgeführt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 07.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim