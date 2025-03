Ludwigslust-Parchim: Philipp Lübbert erster grüner Landratskandidat Stand: 25.03.2025 13:52 Uhr Philipp Lübbert tritt für Die Grünen bei der Landratswahl in Ludwigslust-Parchim an. Der 28-Jährige ist in Dömitz aufgewachsen und sitzt dort in der Stadtvertretung. Er fordert unter anderem eine bessere Digitalisierung in der Kreisverwaltung.

Mit Philipp Lübbert stellen Bündnis 90/Die Grünen erstmals einen eigenen Kandidaten für die Landratswahl im Landkreis Ludwigslust-Parchim auf. Der 28-Jährige ist der jüngste der vier Anwärter auf den Landratsposten. Er ist in Dannenberg in Niedersachsen geboren. Aufgewachsen ist er in Dömitz. In der Stadt an der Elbe sitzt Lübbert auch in der Stadtvertretung. Der gelernte Verwaltungsfachangestellte hat an der Fernuniversität Hagen seinen Abschluss als Verwaltungswissenschaftler gemacht. Seit 2016 ist er in verschiedenen Behörden und Institutionen tätig. Dabei hat er auch Berufserfahrung in der Verwaltung gesammelt, unter anderem im Amt Stralendorf und der KfZ-Zulassungsstelle des Landkreises Ludwigslust-Parchim. Derzeit arbeitet Philipp Lübbert in Schwerin.

Als junger Politiker bei der CDU

Philipp Lübbert war als junger Nachwuchspolitiker bei der CDU in Ludwigslust. Dann wechselte er zu den Freien Wählern, schließlich zu Bündnis 90/Die Grünen. Für die Grünen sitzt Lübbert seit Juni des vergangenen Jahres im Kreistag von Ludwigslust-Parchim. Philipp Lübbert wurde Anfang Februar bei der Wahlversammlung der Grünen zum Kandidaten für die Landratswahl nominiert. Das Bündnis 90/Die Grünen sind mit drei Abgeordneten im Kreistag vertreten.

Bessere Digitalisierung und mehr Personal für Verwaltung

Als Landrat will er sich unter anderem für eine bessere Digitalisierung der Landkreis-Verwaltung einsetzen, beispielsweise bei Bürgerdienstleistungen wie Bauanträgen. Außerdem möchte er mehr Personal bei der Landkreisverwaltung einstellen, damit Haushalte schneller genehmigt werden können. Bei der Unterbringung von Geflüchteten setzt Lübbert auf eine dezentrale Lösung. Dafür werde er vor der Enteignung kommunaler Wohnungsunternehmen nicht zurückschrecken. Eine Zusammenarbeit mit der AfD kommt für den 28-Jährigen nicht infrage. "Diese Partei schürt Hass und hetzt die Bevölkerung gegeneinander auf", so Lübbert weiter.

Insgesamt vier Kandidaten für Landratswahl in Ludwigslust-Parchim

Bei der Landratswahl am 11. Mai 2025 treten in Ludwigslust-Parchim insgesamt vier Kandidaten an. Lesen Sie hier alle Porträts:

