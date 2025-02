Stand: 25.02.2025 06:26 Uhr Ludwigslust-Parchim: CDU nominiert Kandidatin für Landratswahl

Jetzt stehen die Kandidaten für die Landratswahl im Landkreis Ludwigslust-Parchim fest. Als letztes hat die CDU mit Simone Borchardt ihre Kandidatin offiziell nominiert. Über 90 Prozent der anwesenden Mitglieder des CDU-Kreisverbandes stimmten für sie. Bereits vorher stand fest, dass Amtsinhaber Stefan Sternberg sich erneut für die SPD zur Wahl stellt. In der vergangenen Woche hat auch der AfD-Kreisverband Südwestmecklenburg seinen Kandidaten bestimmt. Dort wird Dietmar Friedhoff zur Wahl antreten. Und zum ersten Mal haben auch die Grünen mit Philipp Lübbert einen Landratskandidaten. Die Wahl ist am 11. Mai. Wenn am Wahltag keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte aller Stimmen bekommt, treten 14 Tage später die beiden Bestplatzierten zur Stichwahl an.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Regionalnachrichten aus Schwerin | 25.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim