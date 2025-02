Stand: 18.02.2025 18:08 Uhr Ludwigslust: Mann in Innenstadt angegriffen

Drei junge Männer im Alter zwischen 20 und 26 Jahren sollen am Montagabend in Ludwiglust einen Mann angegriffen haben. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Nach Zeugenangaben ereignte sich der Vorfall gegen 18 Uhr am "Lindencenter" in der Innenstadt. Dabei sei der Mann auch gegen die Hauswand des Centers gedrückt worden. Die drei Männer konnten zunächst durch den Supermarkt flüchten. Mit Hilfe der Beschreibungen von Augenzeugen konnten die Polizisten sie aber nur kurze Zeit später stellen. Dabei stellten sie fest, dass einer der Männer ein Messer und ein Tütchen mit weißem Pulver bei sich hatte. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung. Das Opfer hat die Polizei nach dem Angriff nicht mehr gefunden. Der auf 40 bis 45 Jahre geschätzte Mann soll sich bei der Polizei in Ludwigslust melden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Landkreis Ludwigslust-Parchim